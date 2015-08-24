悉尼房主借楼市大涨获利丰厚

路透悉尼8月24日（记者 Swati Pandey） - 1979年，Ron Buxton在悉尼以8.7万澳元在Castle Hill购买了一栋有五个卧室的房子，当时在这条断头路上只有两座房子，周围是一片橙树林。

如今，Castle Hill已经成为一处热闹的市郊，并正在等待重新规划。Buxton和他的邻居们准备将他们的房子一起整体出售，以让开发商建设公寓，得益于悉尼房价暴涨和房屋供应短缺，他们将获利数百万澳元。

“我们开始接到中介和开发商的电话，他们要帮我们卖房子，但是我们决定自己来，”73岁的Buxton说道。“我们无疑将获得比在公开市场单独出售更高的价格。”

地产中介称，过去一年来这种趋势更加明显，越来越多房主自己行动，而非等待开发商上门。

悉尼拥有450万人口，分布在超过1,600平方公里的区域内，相当于纽约市面积的两倍。未来20年，悉尼人口预计将每年增长10万人，城市规划者称，增加居住人口密度是提供足够住房的关键。

“存在负担能力方面的挑战，唯一的办法就是（增加）供应。这也是供应正在开始放开的方法之一，”Stockland执行长Mark Steinert说道。“我认为未来不止如此，”他预计住宅业务将在未来五六年里继续推动盈利增长。

过去一年里，全国多单元房屋项目许可增加了28%，至纪录高点，让人预期增加的供应将有助于限制潜在的房价上涨。

开发商建设一栋公寓楼需要至少4,000平米土地，因此房主集中起来出售可能会得到明显的溢价。

“如果你们作为一个建设区块一起卖，通常就能得到更高的价格……用这种办法最终你可能获得两倍、三倍，有时甚至是住宅五倍的价格。”

去年12月，这片郊区五栋老旧的砖房卖了创纪录的2,050万澳元，每栋400万澳元的价格几乎是房主若要是单独出售价的四倍。

创纪录的房价让监管方感到担忧，担心市场可能正在接近泡沫阶段，可能对银行系统造成损害，而楼市泡沫一旦破裂又会损及经济。

银行监管者正在促使银行放慢对楼市投资者的贷款增速，将年增速控制在10%以下。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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