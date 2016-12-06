焦点：澳洲第三季GDP或已陷萎缩 因净出口和政府支出疲软

路透悉尼12月6日 - 澳洲经济看似已在第三季陷入停滞，甚至可能已萎缩，因全球贸易和政府支出均拖累增长，这对一向乐观的澳洲央行构成打击。

澳洲央行即将召开今年的最后一次政策会议，市场普遍预计该央行将连续第四个月将利率维持在1.5%不变，主要因该央行近来对经济发表了更为乐观的看法。

但澳洲统计局周二公布的数据暗示，第三季经济可能已陷入萎缩。澳洲经济在过去25年中只有三次出现萎缩。

“这一直是非凡的纪录，但要为第三季负面结果有所准备，”澳洲国民银行(NAB)资深分析师David de Garis表示。

“这将考验澳洲央行的勇气，因这将使其更难达到2016年的经济增长目标，”他并称。“但它们可能认为这是暂时的情况，并维持既定路线。”

国内生产总值(GDP)报告将在周三公布，根据路透调查，分析师预估第三季经济较前季增长0.3%。第三季GDP较上年同期料增长2.5%，第二季为同比增加3.3%。

第三季GDP为负成长的可能性已足以推动澳元兑美元下跌0.0025美元，至0.7450美元。

银行间利率期货仍暗示，市场认为未来几个月降息的可能性不高，不过任何升息的可能性也被排除。

周二的数据显示，澳洲政府第三季度支出有所下降，而在7月全国大选之前却不同寻常地强劲增长。

GDP的任何缩水都将是对总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)保守派政府的打击。特恩布尔曾在竞选活动中承诺推动“就业与增长”。

另外一个拖累经济的因素是净出口，该项目将澳洲第三季GDP增幅拉低了0.2个百分点，而分析师此前预估其影响为中性。

这种拖累还是发生在大宗商品价格上扬大大缩减澳洲经常帐赤字的情况下；该国经常帐赤字从第二季的159亿澳元收窄至114亿澳元(85亿美元)。

鉴于过去几个月出口价格大涨，情况尚且还不算太糟。澳洲大宗商品价格指数仅仅在11月就跳升了10%，如果以现货价格衡量，则较上年同期上涨了61%。

“幸亏资源类产品价格大涨，不然的话情况就要惨多了，”澳洲国民银行的de Garis表示。(完)