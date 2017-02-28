焦点：澳洲第四季经常帐赤字创15年最低 料将提振GDP增长

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透悉尼2月28日 - 澳洲第四季经常帐赤字创15年来最低，因强劲的资源出口给该国带来大笔收入，提振了企业获利和经济增长。
经常帐的改善应该也会降低澳洲失去AAA评级的风险。评级机构标准普尔之前称，澳洲依赖外部融资是可能调降其评级的一个理由。
澳洲统计局周二公布的数据显示，去年第四季经常帐赤字收窄三分之二至39亿澳元(29.9亿美元)。
经常帐赤字收窄主要铁矿石和煤炭等主要资源出口的价格上涨，带动商品和服务收支实现盈余47亿澳元。
瑞银(UBS)分析师Scott Haslem认为，随着铁矿石价格持坚，澳洲本季可能录得1975年以来首季经常帐盈余。
“大宗商品价格飙涨的程度和持续时间，以及其后澳洲贸易和外部形势的实质改善，基本上都是意料之外的。”Haslem说。
他指出，标普对澳洲信评发出警告时原本预估，该国今年经常帐赤字约为GDP的4%。现在较可能为1%。
矿商出口亦增加，帮助为第四季实质经济增长贡献正0.2个百分点。
周二公布的另一份数据显示，政府支出可能为增长贡献0.2-0.3个百分点，此前一季则拖累了增长。
受此影响，周三公布的澳洲第四季国内生产总值(GDP)预计增长0.7%，改变第三季下降0.5%的态势。
这样的结果将使得澳洲保持连续25年无技术性衰退，并有望打破荷兰目前保持的记录。GDP连续两季下降即构成技术性衰退。
澳洲第四季GDP按年增幅或依然仅为1.9%，因为去年下半年经济几无增长，但出口的贡献会对国民收入以及名义增长率构成极大提振。
出口对收入的影响在周一公布的数据中得到了鲜明体现，数据显示澳洲企业利润第四季激增20%，矿企增幅接近50%。
澳洲西太平洋银行的资深分析师Andrew Hanlan估计，第四季按名言价值计算的GDP或大幅增长2.7%，按年增幅升至五年高位5.5%。
这对保守的特恩布尔(Malcolm Turnbull)政府来说可谓是一大福音，因为推动税收收入增加的是名义经济增长，而政府需要一切财源来填补持续存在的预算赤字。(完)
(编译 汪红英/张若琪/孙国玉；审校 张涛/杜明霞)
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