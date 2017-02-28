焦点：澳洲第四季经常帐赤字创15年最低 料将提振GDP增长

2013年12月资料图片，澳大利亚西澳洲皮尔巴拉地区一港口装运铁矿石的货轮。 REUTERS/David Gray

路透悉尼2月28日 - 澳洲第四季经常帐赤字创15年来最低，因强劲的资源出口给该国带来大笔收入，提振了企业获利和经济增长。

经常帐的改善应该也会降低澳洲失去AAA评级的风险。评级机构标准普尔之前称，澳洲依赖外部融资是可能调降其评级的一个理由。

澳洲统计局周二公布的数据显示，去年第四季经常帐赤字收窄三分之二至39亿澳元(29.9亿美元)。

经常帐赤字收窄主要铁矿石和煤炭等主要资源出口的价格上涨，带动商品和服务收支实现盈余47亿澳元。

瑞银(UBS)分析师Scott Haslem认为，随着铁矿石价格持坚，澳洲本季可能录得1975年以来首季经常帐盈余。

“大宗商品价格飙涨的程度和持续时间，以及其后澳洲贸易和外部形势的实质改善，基本上都是意料之外的。”Haslem说。

他指出，标普对澳洲信评发出警告时原本预估，该国今年经常帐赤字约为GDP的4%。现在较可能为1%。

矿商出口亦增加，帮助为第四季实质经济增长贡献正0.2个百分点。

周二公布的另一份数据显示，政府支出可能为增长贡献0.2-0.3个百分点，此前一季则拖累了增长。

受此影响，周三公布的澳洲第四季国内生产总值(GDP)预计增长0.7%，改变第三季下降0.5%的态势。

这样的结果将使得澳洲保持连续25年无技术性衰退，并有望打破荷兰目前保持的记录。GDP连续两季下降即构成技术性衰退。

澳洲第四季GDP按年增幅或依然仅为1.9%，因为去年下半年经济几无增长，但出口的贡献会对国民收入以及名义增长率构成极大提振。

出口对收入的影响在周一公布的数据中得到了鲜明体现，数据显示澳洲企业利润第四季激增20%，矿企增幅接近50%。

澳洲西太平洋银行的资深分析师Andrew Hanlan估计，第四季按名言价值计算的GDP或大幅增长2.7%，按年增幅升至五年高位5.5%。

这对保守的特恩布尔(Malcolm Turnbull)政府来说可谓是一大福音，因为推动税收收入增加的是名义经济增长，而政府需要一切财源来填补持续存在的预算赤字。(完)