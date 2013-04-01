版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 2日 星期二 07:02 BJT

重温稿-路透调查：澳洲央行4月会议料按兵不动，但年内或至少还会降息一次

路透悉尼3月28日 - 周四公布的路透调查显示，所有接受访问的22名分析师全部预计，澳洲央行将在下周举行的会议上维持利率不变，不过许多分析师认为今年晚些时候至少还有一次降息。

澳洲央行料将在4月2日的会议上维持利率在纪录低位3.0%不变，以等待觅得有关之前降息举措确有刺激经济的更多证据。

“除非周末出现全球性危机，否则澳洲央行将在周二会议上保持政策不变，”澳洲国民银行首席分析师Rob Henderson表示。

Henderson认为，今年仍有降息空间，尤其是如果居高不下的澳元继续为经济成长带来挑战的话。

澳洲央行在2011年末至2012年12月期间，将隔夜拆款利率累计下调175个基点。今年迄今，该行一直采取观望态度，尽管仍偏宽松立场。

公债期货<0#YIB:> 显示，央行周二降息25个基点的概率仅为8%，但未来12个月降息的机率为100%。

市场将密切关注政策声明，来判断是否该行重申如有必要则有进一步实施宽松举措的空间。若央行弃用这样的措辞，市场会很快打消对进一步降息的押注。(完) (编译 李爽; 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐