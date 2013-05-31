版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 13:26 BJT

路透调查：澳洲央行将在6月4日会议上维持利率在2.75%不变

路透悉尼5月31日 - 周五公布的一份路透调查显示，受访22位分析师中有20位预计澳洲央行将在6月4日会议上维持利率在2.75%不变。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐