路透调查: 澳洲央行2月会议料将维持利率不变

《美国重要政经日程》-4月10日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
"情况似乎比前几个月有所改善,铁矿石价格亦大幅提高,"德意志银行首席分析师Adam Boyton表示.
澳洲央行去年共降息125个基点,称因通胀温和、国内劳动力市场较弱以及澳洲一些主要资源类出口商品价格下滑.
不过澳洲主要出口获利来源--铁矿石.IO62-CNI=SI1月价格触及15个月高位,点亮澳洲经济前景.
银行间利率期货<0#YIB:>显示,降息25个基点的机率为20%,互换市场 交易显示的降息机率略高,为23%.
周五的调查还显示,大多数经济分析师预计澳洲央行今年下半年将降息至2.75%.七位分析师预计12月还会降息.
澳新银行(澳盛银行,ANZ)和麦格理均预计澳洲央行今年会降息至2.0%.(完)
(编译 杜明霞; 审校 田建华)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。