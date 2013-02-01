路透调查: 澳洲央行2月会议料将维持利率不变

"情况似乎比前几个月有所改善,铁矿石价格亦大幅提高,"德意志银行首席分析师Adam Boyton表示.

澳洲央行去年共降息125个基点,称因通胀温和、国内劳动力市场较弱以及澳洲一些主要资源类出口商品价格下滑.

不过澳洲主要出口获利来源--铁矿石.IO62-CNI=SI1月价格触及15个月高位,点亮澳洲经济前景.

银行间利率期货<0#YIB:>显示,降息25个基点的机率为20%,互换市场 交易显示的降息机率略高,为23%.

周五的调查还显示,大多数经济分析师预计澳洲央行今年下半年将降息至2.75%.七位分析师预计12月还会降息.

澳新银行(澳盛银行,ANZ)和麦格理均预计澳洲央行今年会降息至2.0%.(完)