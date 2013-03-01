路透调查：澳洲央行3月会议料维持指标利率不变

澳洲联邦银行(CBA)旗下证券部门CommSec的首席分析师Craig James称，“我们认为没有调整利率的迫切需求。”

其还称，“澳元或许仍然小幅高估，但过去一个月澳元趋于下跌而非上涨，而且近期有一些喜人的经济迹象。”

自2011年末以来，澳洲央行降息幅度已达175个基点，指称通胀温和，劳工市场疲软以及本币强劲。

债券期货<0#YIB:> 市场显示周二降息25个基点的概率为14%，6月前降息的概率为100%。

周五的调查显示，多数分析师预计年中前还有一次降息，七人预期12月前还会进一步调降利率。

德意志银行、澳洲国民银行和麦格理是最为看空的机构，预计澳洲央行今年稍晚会将利率至少调降至2.25%。(完)