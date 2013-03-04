重温稿-路透调查：澳洲央行3月会议料将维持指标利率不变

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透悉尼3月1日 - 路透调查显示，预计澳洲央行周二会议几乎肯定将维持指标利率不变，但可能在今年稍晚再度放松政策。
23名受访分析师中，有22名预计澳洲央行3月5日会议将维持指标利率在3%的纪录低位不变。
澳洲联邦银行(CBA)旗下证券部门CommSec的首席分析师Craig James称，“我们认为没有调整利率的迫切需求。”
其还称，“澳元或许仍然小幅高估，但过去一个月澳元趋于下跌而非上涨，而且近期有一些喜人的经济迹象。”
自2011年末以来，澳洲央行降息幅度已达175个基点，指称通胀温和，劳工市场疲软以及本币强劲。
债券期货<0#YIB:> 市场显示周二降息25个基点的概率为14%，6月前降息的概率为100%。
周五的调查显示，多数分析师预计年中前还有一次降息，七人预期12月前还会进一步调降利率。
德意志银行、澳洲国民银行和麦格理是最为看空的机构，预计澳洲央行今年稍晚会将利率至少调降至2.25%。(完)
(编译 田建华; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。