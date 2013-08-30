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货币新闻 | 2013年 8月 30日 星期五 14:12 BJT

路透调查：澳洲央行9月3日会议料维持利率在2.50%不变

路透悉尼8月30日 - 路透调查显示，受访的23位分析师全部预计澳洲央行9月3日会议将维持利率在2.50%不变，主要因为该会议在大选之前几天举行。

不过，多数分析师预计澳洲央行年底前将降息，因该央行希望刺激非资源类部门，以抵消矿业繁荣触顶的影响。(完)

(编译 杜明霞；审校 隋芬)
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