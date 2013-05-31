更新版-路透调查：澳洲央行6月会议料维持利率不变，经济数据受关注

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(新增细节)
路透悉尼5月31日 - 澳洲央行下周几乎必定维持指标利率不变，同时人们将仔细研读一连串经济数据，以寻找有无证据表明，目前处于纪录低位的利率为经济提供了足够刺激，可以抵消矿业投资狂潮接近触顶的影响。
澳洲央行料将在6月4日会议上维持利率在2.75%不变，仅一个月前该央行刚刚降息25个基点，出乎许多分析师的意外。
而这次，许多分析师明显一致认为，澳洲央行将按兵不动，因他们预期近期澳元下跌将支撑澳洲经济。
澳元贸易加权指数 本月下跌约5%，澳元兑美元 重挫近10%，至19个月低点0.9528美元。
“出于这个原因，我们预计澳洲央行下周将维持利率不变，澳元贬值增加了货币刺激政策的力道，这将受到人们的欢迎，”汇丰的澳新首席分析师Paul Bloxham称。
根据路透调查，22位受访分析师中，只有两位预计澳洲央行将在6月降息。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。