更新版-路透调查：澳洲央行6月会议料维持利率不变，经济数据受关注

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路透悉尼5月31日 - 澳洲央行下周几乎必定维持指标利率不变，同时人们将仔细研读一连串经济数据，以寻找有无证据表明，目前处于纪录低位的利率为经济提供了足够刺激，可以抵消矿业投资狂潮接近触顶的影响。

澳洲央行料将在6月4日会议上维持利率在2.75%不变，仅一个月前该央行刚刚降息25个基点，出乎许多分析师的意外。

而这次，许多分析师明显一致认为，澳洲央行将按兵不动，因他们预期近期澳元下跌将支撑澳洲经济。

澳元贸易加权指数 本月下跌约5%，澳元兑美元 重挫近10%，至19个月低点0.9528美元。

“出于这个原因，我们预计澳洲央行下周将维持利率不变，澳元贬值增加了货币刺激政策的力道，这将受到人们的欢迎，”汇丰的澳新首席分析师Paul Bloxham称。