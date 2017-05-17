标普确认对澳洲的AAA评级 但展望仍为负面

路透悉尼5月17日 - 标普周三确认对澳洲的AAA评级，称其政府债务较低、“经济富裕且具有韧性”，不过对政府能否恢复预算盈余仍存担忧。

澳洲政府上周承诺在2020/21财年实现小幅盈余，结束逾10年的预算赤字状况。澳洲赤字问题已威胁到其债信评级。

“评级展望仍为负面，反映出如果信贷和房价继续快速增长，会让澳洲政府财政整顿计划面临的风险，以及经济、财政和金融稳定前景面临的风险，”标普在一份声明中称。

上周穆迪和惠誉均肯定了澳洲政府的经济蓝图，并称该国预算对评级没有重大影响。

澳洲是全球拥有三大评级机构AAA债信评级的10个国家之一。

“财政改善严重延迟，并有进一步延迟的可能，这让我们对澳洲政府达成财政目标的能力产生怀疑，”标普称，并补充说“我们认为，薪资增长和通胀维持低位的可能性，对政府当前的预估继续构成下行风险。”

标普亦认为楼市繁荣蕴藏风险，主要是在悉尼和墨尔本，这两个城市的房价中值自2009年以来已上涨近一倍。同时，银行对家庭的信贷与国内生产总值(GDP)之比跳升至纪录高位175%。

标普预计，信贷与GDP之比到2020年将攀升至188%。

标普预计澳洲2017年整体GDP增长2.3%左右，并将在未来数年提速至“潜在增长率”附近。

这低于政府在预算案中的预估，即经济在2017/18年度增长2.75%，到2020/21年度加速至3%。(完)