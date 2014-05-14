澳洲评等：穆迪确认澳洲Aaa评级，展望稳定

中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
路透悉尼5月13日 - 评级机构穆迪周二确认澳洲Aaa信用评级，展望稳定，此前该国政府公布严苛的财政计划，打算在10年内恢复预算盈余。
“整体而言，形势乐观。从评级角度来看，澳洲政府债务水平较低，无疑支撑了其Aaa的评级，”穆迪高级副总裁Steven Hess在电话中称。
澳洲是11个拥有Aaa评级且展望稳定的国家之一。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
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--滙丰亚太区基建及地产行业联席主管James Cameron在电话会议中表示，未来10年“一带一路”国家基建规模可高达2万亿美元。