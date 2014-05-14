澳洲评等：穆迪确认澳洲Aaa评级，展望稳定

路透悉尼5月13日 - 评级机构穆迪周二确认澳洲Aaa信用评级，展望稳定，此前该国政府公布严苛的财政计划，打算在10年内恢复预算盈余。

“整体而言，形势乐观。从评级角度来看，澳洲政府债务水平较低，无疑支撑了其Aaa的评级，”穆迪高级副总裁Steven Hess在电话中称。

澳洲是11个拥有Aaa评级且展望稳定的国家之一。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)