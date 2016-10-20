澳洲最新年中预算报告可能使标普下调其AAA评级--报载

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透悉尼10月20日 - 澳洲的《澳洲人》报纸周四引述财政部消息人士称，政府公布的最新年中联邦预算报告，可能使该国失去标普的AAA信贷评级。此前标普已经将该国的评级置于负面观察名单。
最近穆迪和惠誉均确认了澳洲的AAA评级，因此如果评级下调，只会是标普。
消息人士告诉《澳洲人》报，将于12月公布的年中预算最新报告中的经济参数可能较5月变化不大，并警告称近来煤价大涨不大可能给预算带来好运。
该报称，澳洲政府认为，预算赤字可能小于5月预估的371亿澳元(286.4亿美元)，但可能不足以让标普满意。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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