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国际财经 | 2016年 10月 20日 星期四 13:31 BJT

澳洲最新年中预算报告可能使标普下调其AAA评级--报载

路透悉尼10月20日 - 澳洲的《澳洲人》报纸周四引述财政部消息人士称，政府公布的最新年中联邦预算报告，可能使该国失去标普的AAA信贷评级。此前标普已经将该国的评级置于负面观察名单。

最近穆迪和惠誉均确认了澳洲的AAA评级，因此如果评级下调，只会是标普。

消息人士告诉《澳洲人》报，将于12月公布的年中预算最新报告中的经济参数可能较5月变化不大，并警告称近来煤价大涨不大可能给预算带来好运。

该报称，澳洲政府认为，预算赤字可能小于5月预估的371亿澳元(286.4亿美元)，但可能不足以让标普满意。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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