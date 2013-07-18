新闻稿：标普确认对澳洲的“AAA”评等，展望为稳定

澳洲是一个富裕的国家，2012年人均国内生产总值(GDP)为约66,000美元。澳洲经济的韧劲反映出了数十年来改革的成效、其多元化的经济结构、以及灵活的就业和产品市场。

在截止2013年6月30日的财年，澳洲经济增长率料从2012财年的3.4%放缓至2.6%，因为矿业投资触顶且开始拖累经济成长。但我们预计，2014财年的经济增长率将升至3%，因为其他行业在低利率的支撑下逐步增强。。(完)