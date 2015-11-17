全球商品：中国向消费型经济转型，意味着商品价格复苏余地不大--RBA

“中国发展状况改变说明，大宗商品价格上涨的潜力有限，”RBA经济部门主管Kent称。

Kent称，也有理由对中国长期前景感到乐观：服务业仍然有韧性，新增就业岗位支撑消费者需求，城镇化进程仍未完成。

中国放宽货币政策，为更多投资项目提供资金，以应对经济放缓。

“他们有余力在必要时提供更多支持，但若这些支持危害到较长期目标，例如影响到让金融系统根基更可持续的目标，那么当局可能就不愿采取太多行动，”Kent称。