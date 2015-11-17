全球商品：中国向消费型经济转型，意味着商品价格复苏余地不大--RBA

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“中国发展状况改变说明，大宗商品价格上涨的潜力有限，”RBA经济部门主管Kent称。
Kent称，也有理由对中国长期前景感到乐观：服务业仍然有韧性，新增就业岗位支撑消费者需求，城镇化进程仍未完成。
中国放宽货币政策，为更多投资项目提供资金，以应对经济放缓。
“他们有余力在必要时提供更多支持，但若这些支持危害到较长期目标，例如影响到让金融系统根基更可持续的目标，那么当局可能就不愿采取太多行动，”Kent称。
他还表示，中国及亚洲地区需求进一步转向服务业和农产品，也为澳洲出口商提供机遇。(完) (编译 李春喜/王丽鑫；审校 戴素萍/李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”