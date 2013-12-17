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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 07:32 BJT

澳洲金融：澳元汇率在0.90美元上方不利经济--央行总裁

路透12月18日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周三表示，该央行近期并未在外汇市场采取非常举措 ，并称澳元汇率在0.90美元上方不利经济。

史蒂文斯是在每年两次的国会证词中发表上述言论。最近澳元大幅下滑，兑美元 隔夜触及四个月低位0.8882美元。(完)

(编译 杜明霞；审校　龚芳)
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