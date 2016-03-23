澳洲经济：政府提前大选的可能性令央行降息盘算更加复杂

过去10个月，澳洲央行一直辩称不需要进一步下调已经处在纪录低点2%的利率，采取行动的门槛似乎很高。

“如果未来数月降息的理由大幅增强，澳洲央行无疑将采取行动，”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong表示。

“但是，若未来数月放宽政策的理由仍在酝酿，像我们猜测的一样，那么政治形势可能支持澳洲央行在这段时间按兵不动。”

澳洲公布意外强劲的经济增长数据后，金融市场对年中前降息可能性的看法冷淡。

目前银行间利率期货<0#YIB:>暗示4月降息的可能性只有约6%，5月降息机率为24%，6月降息机率为36%，就连7月的降息机率都不足50%。

但最近澳元汇率大幅上升，以及欧洲和日本采取激进的宽松举措，意味着澳洲央行跟进的压力很大。

澳洲政府将公布年度预算声明的时间提前一周至5月3日，跟澳洲央行月度政策会议赶在同一天。这也增加了决策的复杂性。(完)