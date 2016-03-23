澳洲经济：政府提前大选的可能性令央行降息盘算更加复杂

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
过去10个月，澳洲央行一直辩称不需要进一步下调已经处在纪录低点2%的利率，采取行动的门槛似乎很高。
“如果未来数月降息的理由大幅增强，澳洲央行无疑将采取行动，”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong表示。
“但是，若未来数月放宽政策的理由仍在酝酿，像我们猜测的一样，那么政治形势可能支持澳洲央行在这段时间按兵不动。”
澳洲公布意外强劲的经济增长数据后，金融市场对年中前降息可能性的看法冷淡。
目前银行间利率期货<0#YIB:>暗示4月降息的可能性只有约6%，5月降息机率为24%，6月降息机率为36%，就连7月的降息机率都不足50%。
但最近澳元汇率大幅上升，以及欧洲和日本采取激进的宽松举措，意味着澳洲央行跟进的压力很大。
澳洲政府将公布年度预算声明的时间提前一周至5月3日，跟澳洲央行月度政策会议赶在同一天。这也增加了决策的复杂性。(完)
(编译 戴素萍/杜明霞；审校 陈宗琦/张涛)
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。