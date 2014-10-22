澳洲金融：需要密切关注信贷标准--央行总裁史蒂文斯

路透悉尼10月23日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周四表示，央行正密切关注楼市投资者借贷增加的情况，且仍在与金融监管部门讨论如何收紧信贷标准。

在发表题为“支付系统存在的问题”演讲后，史蒂文斯回答提问时还称，在房价急涨且放贷竞争加剧的情况下，有必要密切关注信贷标准。

“正如我们所说的那样，我们正与澳洲审慎监管局(APRA)讨论是否需要强化信贷标准，并将持续进行讨论，而且会适时公布一些信息，”他表示。