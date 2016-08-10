澳洲央行总裁反对下调通胀目标 支持维持2-3%的目标

达沃斯论坛：全球CEO对短期前景信心改善 但较长期前景笼罩政治阴云
路透达沃斯1月16日 - 全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。
路透悉尼8月10日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周三表示，他支持维持当前2-3%的通胀目标不变，并警告不要只是因为实际通胀看来似乎暂时未达标就下调该目标。
当被问到货币政策局限时，史蒂文斯回答道，澳洲央行需要采取负利率等非常规举措的风险较低。
澳洲基础通胀目前为1.5%，而且预计还要有两年或以上时间低于目标区间，因此有人猜测澳洲央行可能会降低通胀目标区间。(完)
(编译 许娜/杜明霞；审校 徐文焰/王颖)
路透达沃斯1月16日 - 全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。