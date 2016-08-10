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国际财经 | 2016年 8月 10日 星期三 14:42 BJT

澳洲央行总裁反对下调通胀目标 支持维持2-3%的目标

路透悉尼8月10日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周三表示，他支持维持当前2-3%的通胀目标不变，并警告不要只是因为实际通胀看来似乎暂时未达标就下调该目标。

当被问到货币政策局限时，史蒂文斯回答道，澳洲央行需要采取负利率等非常规举措的风险较低。

澳洲基础通胀目前为1.5%，而且预计还要有两年或以上时间低于目标区间，因此有人猜测澳洲央行可能会降低通胀目标区间。(完)

(编译 许娜/杜明霞；审校 徐文焰/王颖)

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