澳洲央行总裁反对下调通胀目标 支持维持2-3%的目标

达沃斯论坛：全球CEO对短期前景信心改善 但较长期前景笼罩政治阴云

路透达沃斯1月16日 - 全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。