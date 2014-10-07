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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 12:24 BJT

《焦点》澳洲央行维持利率不变，指称澳元仍处高位

“目标将是降低房市投机性投资的水平，尤其是在悉尼和墨尔本，缓解澳洲央行为了给房地产市场降温而升息的压力，”RP Data研究主管Tim Lawless表示。

确实，决策者深刻感受到，需要维护房屋建筑持续复苏，为了抵消矿业部门降温造成的拖累，这一点非常有必要。

有迹象显示，建筑增长非常强劲，一份行业调查显示，澳洲9月建筑活动触及九年高位，而且劳动力需求攀升至纪录高位，建筑业就业人数超过100万人，是澳洲就业人数第三大的行业。(完)

(编译 郑茵/徐文焰/李婷仪/杜明霞；审校 龚芳/高琦/蔡美珍)
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