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货币新闻 | 2015年 3月 17日 星期二 08:44 BJT

澳洲央行：3月维持利率不变，降息大门仍敞开--会议记录

委员会讨论了住宅和商业地产市场的风险，称悉尼房价增幅大于国内其它城市。

不过委员会指出，信贷增速略快于收入之际，但家庭杠杆水平没有大幅上升。会议记录显示，衡量家庭压力的指标也较低，银行系统能够盈利，资本充足。

澳洲央行指出，正与其它监管部门一起评估并控制楼市可能出现的风险。(完) (编译 杜明霞/戴素萍/李婷仪/王丽鑫；审校 张涛/张若琪/李爽)

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