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货币新闻 | 2015年 3月 20日 星期五 10:29 BJT

澳洲经济：从矿业荣景引领的成长中转型不会一帆风顺--央行总裁

澳洲央行2月下调指标利率至2.25%的纪录低位，并明确表示，倘若经济并未显现成长增强迹象，则将再度降息。

史蒂文斯指出，过去的矿业荣景几乎最终都给澳洲造成糟糕结果，通常是通胀飞涨继之以大崩溃。

“即便经济成长速度在一段时间内低于平均水平，也将远远好于以往此类情况下的表现，更不用说现在这种程度(的转型)，”他还称。

“我仍认为，这是最有可能的结果。”(完) (编译 王兴亚/王丽鑫/许娜；审校 张涛/张荻)
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