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货币新闻 | 2015年 3月 25日 星期三 08:54 BJT

澳洲金融：央行对收紧住房贷款标准有信心，称金融系统稳健

“在利率较低而需求强劲的情况下，重要的是放贷标准不能下降，”该行称。

澳洲央行称，金融和企业监管部门近期宣布的举措正是针对这一点。

“尽管现在判断这些举措对于整体楼市放贷活动的影响仍然太早，但当局未来一段时间将监控一系列信息，以助确保目前抵押贷款的风险状况不会恶化，”澳洲央行称。

澳洲央行表示，信贷增长仍然温和，因此除投资性购房之外，家庭财务不太让人担心。

该行并称，目前家庭财务压力较低，但如果就业市场趋软情况比预期严重，那么压力可能将开始增加。另一方面，企业财务状况看来总体不错。(完) (编译 李爽/杜明霞/王丽鑫；审校 张涛/张荻/许娜)

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