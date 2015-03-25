澳洲金融：央行对收紧住房贷款标准有信心，称金融系统稳健

“在利率较低而需求强劲的情况下，重要的是放贷标准不能下降，”该行称。

澳洲央行称，金融和企业监管部门近期宣布的举措正是针对这一点。

“尽管现在判断这些举措对于整体楼市放贷活动的影响仍然太早，但当局未来一段时间将监控一系列信息，以助确保目前抵押贷款的风险状况不会恶化，”澳洲央行称。

澳洲央行表示，信贷增长仍然温和，因此除投资性购房之外，家庭财务不太让人担心。