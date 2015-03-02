澳洲经济：央行料将加入全球降息行列，因国内投资令人失望

许多人认为，需要采取刺激措施才能使两年多来增速低于趋势水平的澳洲经济恢复活力。

周三公布的数据料显示，去年最后一季澳洲经济同比增长约2.5%，这个数字将高过经济表现出色的美国，但对于以往平均增幅至少都在3.25%的澳洲而言，这仍然低于正常水平。

结果就是失业率逐步攀升至12年高点6.4%，薪资增长年率放缓至17年低点2.5%。

相应地，这帮助抑制了国内产生的通胀，为央行进一步降息提供了空间。实际上，投资者已经预期还有两次25个基点的降息，这将使澳洲央行的指标利率降至仅为1.75%。

不过对于下次降息是否在周二的会议上，则存在不同看法。银行间利率期货<0#YIB:>暗示周二行动的可能性接近50%。

这种怀疑情绪是由澳洲央行2月会议记录引起，会议记录显示央行当时还没有考虑连续降息。

而且，上月央行总裁史蒂文斯在国会提供证词时，没有任何急于采取行动的意思。他对1月失业率上升不以为然，并指出澳元贬值更符合基本面。

他还再次对激增的房地产投资贷款发出警告，因为这推动悉尼和墨尔本内城区房价上涨。

这个议题将是本周澳洲央行会议的重点，因为央行货币政策委员会将提前了解到央行半年一度的金融系统评估情况。

监管机构在致力于收紧房地产投资贷款的规定，因此澳洲央行有可能等这些政策宣布后再降息。(完)