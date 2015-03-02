澳洲经济：央行料将加入全球降息行列，因国内投资令人失望

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
许多人认为，需要采取刺激措施才能使两年多来增速低于趋势水平的澳洲经济恢复活力。
周三公布的数据料显示，去年最后一季澳洲经济同比增长约2.5%，这个数字将高过经济表现出色的美国，但对于以往平均增幅至少都在3.25%的澳洲而言，这仍然低于正常水平。
结果就是失业率逐步攀升至12年高点6.4%，薪资增长年率放缓至17年低点2.5%。
相应地，这帮助抑制了国内产生的通胀，为央行进一步降息提供了空间。实际上，投资者已经预期还有两次25个基点的降息，这将使澳洲央行的指标利率降至仅为1.75%。
不过对于下次降息是否在周二的会议上，则存在不同看法。银行间利率期货<0#YIB:>暗示周二行动的可能性接近50%。
这种怀疑情绪是由澳洲央行2月会议记录引起，会议记录显示央行当时还没有考虑连续降息。
而且，上月央行总裁史蒂文斯在国会提供证词时，没有任何急于采取行动的意思。他对1月失业率上升不以为然，并指出澳元贬值更符合基本面。
他还再次对激增的房地产投资贷款发出警告，因为这推动悉尼和墨尔本内城区房价上涨。
这个议题将是本周澳洲央行会议的重点，因为央行货币政策委员会将提前了解到央行半年一度的金融系统评估情况。
监管机构在致力于收紧房地产投资贷款的规定，因此澳洲央行有可能等这些政策宣布后再降息。(完)
(编译 戴素萍/李春喜; 审校 王丽鑫/张涛)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率