《即时观点》澳洲央行降息至纪录低点2%，市场思量宽松周期是否结束

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
市场反应：
消息公布后，澳元兑美元 最初下跌0.005美元，之后迅速反弹至0.7870，因预计2%可能是利率底部。银行间期货<0#YIB:>上涨，但之后进一步下跌，因进一步宽松政策的预期降温。
背景：
--路透访问27位分析师的调查报告显示，其中20位分析师预计澳洲央行本周降息。
--经济仍在艰难地应对矿业投资长期下滑、以及其他领域难以填补闲置产能的问题。
--主要大宗商品出口价格疲弱亦损及企业获利、国民收入和政府税收，进而降低名义国内生产总值(GDP)增长率。
--处在纪录低位的利率水平已点燃急需的房屋建设荣景，但也推动房价投机性上涨，尤其是悉尼房价。
--第一季核心通胀率为2.3%，没有预期中的那么低，但仍处在央行2-3%区间底部，不会阻碍央行放松政策。(完) (编译 高琦/张涛/于春红/许娜/李春喜；审校 徐文焰/张明钧/王颖/白云/李婷仪)
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