《即时观点》澳洲央行降息至纪录低点2%，市场思量宽松周期是否结束

市场反应：

消息公布后，澳元兑美元 最初下跌0.005美元，之后迅速反弹至0.7870，因预计2%可能是利率底部。银行间期货<0#YIB:>上涨，但之后进一步下跌，因进一步宽松政策的预期降温。

背景：

--路透访问27位分析师的调查报告显示，其中20位分析师预计澳洲央行本周降息。

--经济仍在艰难地应对矿业投资长期下滑、以及其他领域难以填补闲置产能的问题。

--主要大宗商品出口价格疲弱亦损及企业获利、国民收入和政府税收，进而降低名义国内生产总值(GDP)增长率。

--处在纪录低位的利率水平已点燃急需的房屋建设荣景，但也推动房价投机性上涨，尤其是悉尼房价。