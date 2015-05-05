版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 5日 星期二 13:11 BJT

《即时观点》澳洲央行降息至纪录低点2%，市场思量宽松周期是否结束

市场反应：

消息公布后，澳元兑美元 最初下跌0.005美元，之后迅速反弹至0.7870，因预计2%可能是利率底部。银行间期货<0#YIB:>上涨，但之后进一步下跌，因进一步宽松政策的预期降温。

背景：

--路透访问27位分析师的调查报告显示，其中20位分析师预计澳洲央行本周降息。

--经济仍在艰难地应对矿业投资长期下滑、以及其他领域难以填补闲置产能的问题。

--主要大宗商品出口价格疲弱亦损及企业获利、国民收入和政府税收，进而降低名义国内生产总值(GDP)增长率。

--处在纪录低位的利率水平已点燃急需的房屋建设荣景，但也推动房价投机性上涨，尤其是悉尼房价。

--第一季核心通胀率为2.3%，没有预期中的那么低，但仍处在央行2-3%区间底部，不会阻碍央行放松政策。(完) (编译 高琦/张涛/于春红/许娜/李春喜；审校 徐文焰/张明钧/王颖/白云/李婷仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐