更新版 1-澳元汇率：央行总裁对高汇价问题措辞升级，对干预持开放态度

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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史蒂文斯之前曾经考虑过干预的可能性，但一直不愿这么做。
确实，他在演说中提到干预汇市存在成本，因通过干预举措购买的任何外国资产，收益率都低于澳洲债券。
他表示，如果澳元并未像预想的那样下跌，这么做还让澳洲央行面临“很大的估值风险”。
史蒂文斯指出，为了使干预措施有效，需要顺应基本面因素采取干预，而不是令干预措施与基本面因素形成对立。他还说有很强的全球因素促使澳元维持高位。
其中一个因素就是过去十年澳洲的贸易条件大幅上升。
“尽管如此，我仍认为目前澳元汇价可能高于长期均衡水准，很难说1980年代到2000年代初的平均汇价就是未来的汇价参考水准。”史蒂文斯说。(完)
(编译 李春喜/杜明霞；审校 高琦/艾茂林)
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