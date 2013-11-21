更新版 1-澳元汇率：央行总裁对高汇价问题措辞升级，对干预持开放态度

史蒂文斯之前曾经考虑过干预的可能性，但一直不愿这么做。

确实，他在演说中提到干预汇市存在成本，因通过干预举措购买的任何外国资产，收益率都低于澳洲债券。

他表示，如果澳元并未像预想的那样下跌，这么做还让澳洲央行面临“很大的估值风险”。

史蒂文斯指出，为了使干预措施有效，需要顺应基本面因素采取干预，而不是令干预措施与基本面因素形成对立。他还说有很强的全球因素促使澳元维持高位。

其中一个因素就是过去十年澳洲的贸易条件大幅上升。

“尽管如此，我仍认为目前澳元汇价可能高于长期均衡水准，很难说1980年代到2000年代初的平均汇价就是未来的汇价参考水准。”史蒂文斯说。(完)