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货币新闻 | 2014年 6月 27日 星期五 08:20 BJT

澳洲经济：房价并未显现出投机性信贷泡沫迹象--央行助理总裁肯特

路透悉尼6月27日 - 澳洲央行助理总裁肯特周五表示，澳洲房价并未显现出投机性信贷泡沫的迹象。

肯特预计未来住宅投资将强劲增长，因利率较低，而且人口稳步增长。但他表示不希望房价继续以每年10%的速度增长。

肯特是在众议院常务委员会发表的以上讲话。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
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