澳洲经济：房价并未显现出投机性信贷泡沫迹象--央行助理总裁肯特

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
路透悉尼6月27日 - 澳洲央行助理总裁肯特周五表示，澳洲房价并未显现出投机性信贷泡沫的迹象。
肯特预计未来住宅投资将强劲增长，因利率较低，而且人口稳步增长。但他表示不希望房价继续以每年10%的速度增长。
肯特是在众议院常务委员会发表的以上讲话。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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