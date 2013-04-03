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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 09:52 BJT

澳洲政经：央行总裁史蒂文斯将连任，继续为期三年的第二个任期--国库部长

路透悉尼4月3日 - 澳洲国库部长斯万周三表示，澳洲央行总裁史蒂文斯将连任，继续为期三年的第二个任期。(完) (编译 许娜; 审校 李爽)
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