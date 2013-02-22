澳洲央行焦点: 经济评估更为乐观,但称必要时或进一步降息

由于部分国内经济领域疲软,尤其面临国际竞争以及澳元升值冲击的部门,投资者猜测可能进一步降息.

债市预计澳洲央行3月5日会议采取行动的几率为四分之一,并完全消化未来12个月降息25个基点的几率.

史蒂文斯对于全球经济的看法也更乐观,称中国经济放缓已经结束.中国是澳洲最大的出口市场.