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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 09:53 BJT

澳洲央行焦点: 经济评估更为乐观,但称必要时或进一步降息

由于部分国内经济领域疲软,尤其面临国际竞争以及澳元升值冲击的部门,投资者猜测可能进一步降息.

债市预计澳洲央行3月5日会议采取行动的几率为四分之一,并完全消化未来12个月降息25个基点的几率.

史蒂文斯对于全球经济的看法也更乐观,称中国经济放缓已经结束.中国是澳洲最大的出口市场.

"对于中国的中期展望是,增长将不如过去十年那么迅速,"他称,但表示中国经济绝对规模变大,意味着经济增速即便不那么快,但对澳洲和全球仍然意义重大.(完) (编译 王丽鑫; 审校 张涛)

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