澳洲央行焦点: 经济评估更为乐观,但称必要时或进一步降息

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
由于部分国内经济领域疲软,尤其面临国际竞争以及澳元升值冲击的部门,投资者猜测可能进一步降息.
债市预计澳洲央行3月5日会议采取行动的几率为四分之一,并完全消化未来12个月降息25个基点的几率.
史蒂文斯对于全球经济的看法也更乐观,称中国经济放缓已经结束.中国是澳洲最大的出口市场.
"对于中国的中期展望是,增长将不如过去十年那么迅速,"他称,但表示中国经济绝对规模变大,意味着经济增速即便不那么快,但对澳洲和全球仍然意义重大.(完) (编译 王丽鑫; 审校 张涛)
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。
路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。