新闻稿：澳洲央行总裁史蒂文斯认为利率在一段时期内会维持稳定

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透悉尼3月7日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯表示：
* 认为利率在一段时期内会维持稳定
* 货币政策正为支持经济成长发挥作用
* 非矿业资本投资在某一阶段将会上升
* 就业市场在一段时间内仍将疲软
* 对全球经济的预期可能已小幅上升
* 预计消费者支出将随着收入而增长
* 从历史水平来看，澳元仍然高企
* 房屋建造将强劲上扬
* 通胀上升速度并不会象数据暗示的那样快
* 近期GDP数据并未明显改变低于趋势增速的观点
* 货币政策十分宽松
(完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。