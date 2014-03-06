版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 06:51 BJT

新闻稿：澳洲央行总裁史蒂文斯认为利率在一段时期内会维持稳定

路透悉尼3月7日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯表示：

* 认为利率在一段时期内会维持稳定

* 货币政策正为支持经济成长发挥作用

* 非矿业资本投资在某一阶段将会上升

* 就业市场在一段时间内仍将疲软

* 对全球经济的预期可能已小幅上升

* 预计消费者支出将随着收入而增长

* 从历史水平来看，澳元仍然高企

* 房屋建造将强劲上扬

* 通胀上升速度并不会象数据暗示的那样快

* 近期GDP数据并未明显改变低于趋势增速的观点

* 货币政策十分宽松

(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐