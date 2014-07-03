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货币新闻 | 2014年 7月 3日 星期四 10:27 BJT

澳洲经济：未来几年有加快成长的空间--央行总裁史蒂文斯

路透霍巴特7月3日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周四表示，有迹象显示企业投资正在回升，他认为未来几年经济有加快成长的空间，但警告经济前景在一段时期内仍将不确定。

史蒂文斯还称，指标利率新的“正常水准”可能比之前略低。

他重申央行认为澳元估值过高，并补充称考虑到美国联邦储备理事会(美联储/FED)正在削减量化宽松计划，自己很难理解美元为何仍偏低。

史蒂文斯在就经济形势发表讲话后的问答环节中作出了以上讲话。(完) (编译 许娜；审校 李爽)
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