澳洲经济：未来几年有加快成长的空间--央行总裁史蒂文斯

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透霍巴特7月3日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周四表示，有迹象显示企业投资正在回升，他认为未来几年经济有加快成长的空间，但警告经济前景在一段时期内仍将不确定。
史蒂文斯还称，指标利率新的“正常水准”可能比之前略低。
他重申央行认为澳元估值过高，并补充称考虑到美国联邦储备理事会(美联储/FED)正在削减量化宽松计划，自己很难理解美元为何仍偏低。
史蒂文斯在就经济形势发表讲话后的问答环节中作出了以上讲话。(完) (编译 许娜；审校 李爽)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。