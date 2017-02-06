买家逐渐退场 澳洲楼市或许正开始崩跌

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透悉尼2月6日 - 经过一段长时间的停顿后，受托出售悉尼北部一间海滨公寓的拍卖商因为连一个竞购者都没有，只好收起了他的木槌。这间公寓的拍卖价在80万澳元(614,391美元)以上。
而在悉尼西郊，一栋由仓库改建而成的三层楼房的房主也不再坚持该房产的最低售价。只有两位潜在买家竞购，而且他们也不愿竞购。这种竞购战曾导致澳洲两大城市--悉尼和墨尔本的房价自2009年以来翻番。
拍卖暂停或许表明悉尼楼市终于见顶。研究公司Demographia曾将悉尼列为全球除香港之外房价最难负担得起的城市。CoreLogic RP Data显示，随着买家渐渐离去，卖家已开始逐渐退场，挂牌出售的房屋数较上年同期减少了25%。
但澳洲房价并未出现下跌。在澳洲最大的八个城市，1月房屋成交量下降，但房价还是上涨0.7%。不过，一些房地产专家和对冲基金投资人称，房价开始崩跌只是时间早晚的问题。
若澳洲楼市出现大幅调整，那些以高价进入东海岸楼市的人将受到重压，而且澳洲金融机构也会受损，因住房贷款占澳洲大型银行总体贷款的比例多达60%。楼市还是澳洲解决就业和激发需求的重要部门，在矿业部门低迷时期是澳洲经济尤为重要的支柱。
中国控制资本外流以及澳洲加强对外国人贷款的限制后，中国买家数量大减成为一大担忧。
一些业内人士将房地产经纪数量骤增和新的在线经纪商到来，视为市场过热的反向信号。
**中国买房游客数量减半**
香港对冲基金管理公司Apt Capital Management做空澳洲银行业者，因其对房地产的曝险。该公司认为澳洲房地产市场已经与经济力道脱节，预计楼市会出现严重修正。
Apt Capital策略师Amy Reynolds表示，利率上升或外国投资枯竭是促使未来房价下跌最可能的诱因。
中文房地产网站澳洲家园网(AC Advertising)主管Esther Yong表示，(澳洲)对外国人贷款的限制以及中国的控制举措已经打压了买兴，只留下了那些最坚定的买家。
她表示，中国的买房游客，即旅游假期一部分时间用于看房的游客数量较上年同期减半。
**十年河东，十年河西**
不过也不是所有人都看空。
房地产经纪公司Ausnet Financial Services Ltd (AU1.AX)已经从同业上市公司McGrath Ltd (MEA.AX)挖走了六位经纪人，并称希望打造一支600人规模的销售队伍，并在悉尼的邦迪海滩(Bondi Beach)开设一家店面。其招股说明书显示该公司亏损了两年，也没有提供财测。
“我们认为悉尼市场还有一点潜力，”Ausnet执行长Paul Niardone表示。
澳洲东海岸房地产市场的销售经纪人数量跳升了10%。这一地区是澳洲人口最为稠密的地区，囊括了悉尼和墨尔本等主要城市。
不过根据路透对公开数据的分析，在人口最多的新南威尔士州和维多利亚州，每家注册房地产经纪人的挂牌出售房屋数量从2015年的1.3下降至不到1。
如果这股热潮退却，那么经纪人将是首先受到冲击的群体。
近几个月McGrath就遭遇了30多位经纪人离职的打击，导致其下调了财测，该公司目前股价仅是14个月前上市时水平的大约三分之一。
欲浏览澳洲地产市场房屋上市数量及销售经纪人数量，请点选tmsnrt.rs/2kjYoRi
(完)
(编译 汪红英/杜明霞/王洋; 审校 郑茵/于春红)
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