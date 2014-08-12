澳大利亚对大堡礁前景发出警告

(本文由路透中文网编译提供)

路透墨尔本8月12日 - 澳大利亚政府周二称，尽管努力限制对大堡礁主要资源的破坏，但大堡礁仍受到威胁。

澳大利亚政府发布了五年一度的大堡礁状况评估和保护措施报告，以回应联合国教科文组织（UNESCO）对大堡礁的关注，同时游说该组织明年不要将大堡礁列入“濒危”遗产名录。

“即使近期采取了减少威胁和改善适应力的管理举措，但大堡礁的整体前景欠佳，自2009年以来出现恶化，预计还会进一步恶化，”澳大利亚政府在其展望报告中称。

澳大利亚政府称，企业的港口扩建活动、棘冠海星及气候变化仍是大堡礁面临的最大威胁，但承认大堡礁区域的船运和捕捞活动已经面临其他影响的压力。

“需要在各个层面、在整个区域以及当地更大幅度地减少各种威胁，以阻止大堡礁的整体状况可能出现的下滑，同时改善其恢复能力，”澳大利亚政府称。

在6月于多哈召开的会议上，联合国教科文组织世界遗产委员会决定推迟到明年决定是否将大堡礁列入濒危遗产名录。（完）