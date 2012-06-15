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路透中文国际短讯 | 2012年 6月 15日 星期五 08:43 BJT

澳洲将打造世界最大海洋保护区

澳大利亚将建成世界最大的海洋公园网络，保护水域的面积相当於印度国土面积，在一些最敏感的地区将禁止油气勘探，并限制商业性渔业活动。新的保护区中最引人注目的是珊瑚海，即大堡礁所在区域。

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