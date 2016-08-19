澳洲财政部正式回绝中资竞购国有电力供应商Ausgrid

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透悉尼8月19日 - 澳洲财长莫里森(Scott Morrison)周五正式回绝两家中资企业竞购该国最大的电网企业Ausgrid，因其未能消除安全疑虑。这宗交易价值达100亿澳元(76.7亿美元)。
莫里森上周宣布，不允许把Ausgrid股权出售给中国国家电网及香港长江基建(1038.HK)。
莫里森周五称，外资收购Ausgrid的交易违背国家利益。
该决定在澳洲和最大贸易伙伴国中国之间引发嫌隙。中国驻澳洲大使馆警告称，澳方否决该交易显示出“明显的保护主义倾向”。中国大使馆指出，这是澳洲政府今年第二次拒绝中资企业收购澳洲资产，指的是此前中资企业大康农业(002505.SZ)牵头的财团收购澳洲牧业公司Kidman & Co案。(完)
(编译 张涛/艾茂林; 审校 李春喜/王兴亚)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。