澳洲财政部正式回绝中资竞购国有电力供应商Ausgrid

路透悉尼8月19日 - 澳洲财长莫里森(Scott Morrison)周五正式回绝两家中资企业竞购该国最大的电网企业Ausgrid，因其未能消除安全疑虑。这宗交易价值达100亿澳元(76.7亿美元)。

莫里森上周宣布，不允许把Ausgrid股权出售给中国国家电网及香港长江基建(1038.HK)。

莫里森周五称，外资收购Ausgrid的交易违背国家利益。

该决定在澳洲和最大贸易伙伴国中国之间引发嫌隙。中国驻澳洲大使馆警告称，澳方否决该交易显示出“明显的保护主义倾向”。中国大使馆指出，这是澳洲政府今年第二次拒绝中资企业收购澳洲资产，指的是此前中资企业大康农业(002505.SZ)牵头的财团收购澳洲牧业公司Kidman & Co案。(完)