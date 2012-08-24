澳洲资源荣景渐淡 前景令人忧心

* 澳洲央行称经济仍有适度增长

* 央行预计矿业投资荣景在未来一两年触顶

* 煤炭交易失败案例预示资源业黯淡前景

* 消费低迷打击零售行业

路透悉尼8月24日电---澳洲央行总裁史蒂文斯周五表示,现在说澳洲矿业繁荣已经结束还为时尚早.在矿商削减巨额扩张计划与收购交易之际,其讲话令围绕澳洲经济前景的争论更加激烈.

澳洲消费行业也显示出持续乏力的迹象,第一大超市运营商Woolworths Ltd(WOW.AX)在公布下半年获利下滑後,警告未来一年将很艰难.

由於中国等国对煤炭与铁矿石等资源的需求强劲,澳洲是少数几个在全球金融危机中未陷入衰退的发达经济体之一.

但最近几周,围绕大宗商品十年牛市是否已经结束的质疑增强,因为数据显示,中国经济可能录得10多年来最慢年增长,压低了铜、铁矿石与其他原材料的价格.

本周稍早,全球最大矿企必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)搁置了数以百亿美元计的扩张计划,因为开发成本大涨、澳元高企而且前景不明.此事并促使澳洲资源部长表示,矿业荣景已经成为过去.

"虽然愈发清晰的显示矿业荣景已步入中途,但要说荣景结束还为时太早,"摩根大通首席分析师Stephen Walters说."同时,矿业投资仍将是今明两年GDP增长的一个关键助推力."

澳洲央行总裁史蒂文斯持类似观点,他表示,几乎没有证据能改变其预期,那就是百年一遇的矿业投资繁荣现象将得以继续,只可能在未来一两年触顶.

"我大概会把我自己的观点说成是谨慎乐观.我试图让人们看到杯子是半满而不是半空,因为我认为我们有可能会悲观过了头,"史蒂文斯说.

**注意观点的分歧**

但几个季度以来史蒂文斯一直备受指责,认为其对於1.5万亿美元规模的澳洲经济看法过於乐观,其他人的立场则并没那麽乐观.

"我认为不仅繁荣景象会终止,还将出现一场大萧条,"Bradford Research分析师Charles Bradford表示.

"对铁矿石而言尤其如此,产能严重过剩,"他说.

今年铁矿石价格大跌,本周触及每吨约100美元的近三年低点.澳洲指标纽卡斯尔煤价也大挫20%,约报每吨92美元.

这对依赖煤和铁矿石出口的澳洲经济来说并不是好事.年初到5月,澳洲煤和铁矿石出口接近1,300亿澳元,占总出口的38%.

但迄今为止,并没有出现太多经济明显放缓的迹象.澳洲经济仍在向前发展,分析师预期第二季经济同比增幅料将接近4%.失业率仍处在略高於5%的低水平,楼市和零售销售等数据皆显示出好转迹象.

但制造商仍在应对澳元的强势,面向消费者的企业也在苦於对抗瞬息万变的市况和低迷的信心.

Woolworths称,2013年6月止当财年中,澳洲贸易条件持续充满挑战,并预言经济成长会弱於预期.公司股价因此一度大跌3.3%.

**并购交易夭折**

资源价格趋疲加之外界对该行业的前景愈发谨慎,也已冲击了并购交易.周五又一宗并购交易告吹.

澳洲Whitehaven Coal(WHC.AX)周五表示,矿业巨头Nathan Tinkler撤销了以55亿美元收购Whitehaven的交易.一名消息人士称,Nathan Tinkler无法筹集足够资金.

虽然在价格下跌的情况下,必和必拓、XstrataXTA.L和力拓(RIO.AX)等矿商正在对投资计划作出仔细考量,但业内鲜有人认为中国带动的需求荣景已经结束.

"需求周期将持续下去,未来10年或更长时间或会如此,"Minerals Council首席执行官Mitch Hooke表示.

"也许在未来10年或20年,新兴经济体的需求都不会明显减弱."(完)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。