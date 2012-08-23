澳大利亚宣布资源荣景期触顶 大宗商品价格达峰值

路透堪培拉/墨尔本8月23日电(记者 Maggie Lu Yueyang/ Sonali Paul)---就在全球矿业巨头必和必拓(BHP Billiton)(BHP.AX)宣布搁置两项总价值至少400亿美元的大型扩张计划一天后，澳大利亚宣布资源荣景期已经达到顶峰。资源繁盛使澳大利亚在全球经济危机中获得缓冲。

一名部长甚至直接表示澳大利亚的资源荣景期已经结束，不过随後又表示大宗商品价格达到峰值，但对价值数十亿美元项目的投资还将继续，特别是在能源领域。

澳大利亚资源和能源部长弗格森(Martin Ferguson)周四对记者表示：“建筑潮还将继续，但大宗商品价格创纪录的日子一去不复返了。”

他稍早在接受澳大利亚电台采访时表示：“我们做得不错，总投资达到了2,700亿澳元，这令世界羡慕。但在过去6-12个月中，日子越发艰难。”

此前，必和必拓搁置了“奥林匹克大坝”铜矿扩张计划和铁矿石港口扩张计划。

受助于以中国为主对煤炭、铁矿石和其他资源的巨大需求，澳大利亚是发达国家中少有的在全球金融危机中未陷入衰退的国家。

但随着中国经济增速的放缓，投资者很担心矿商的近期前景。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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