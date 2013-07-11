更正-澳洲矿业：力拓和必和必拓季度铁矿石产量或不及预期，受6月豪雨影响

(更正：因译文有误，第八段应为“力拓可能被迫调降2.65亿吨的2013年产量目标”，而非“力拓可能被迫将2013年产量指引降低2.65亿吨”)

路透悉尼7月11日 - 力拓 和必和必拓 将公布的季度铁矿石产量数据可能不及预期，此前西澳洲异常豪雨拖慢业务营运，年度产量目标可能不保。

这两家澳洲最大铁矿石生产商的产量降低，可能会支持铁矿石价格，今年以来铁矿石价格跌约15%，因需求疲弱，尤其是最大铁矿石消费国中国。

力拓和必和必拓的产量仍有望高于前季和上年同期，主要因为正在进行一项造价数十亿美元的扩张项目，但成长幅度不如原先预期。

铁矿石重要产区皮尔巴拉6月遭暴雨袭击，天气数据显示，必和必拓用于出货的黑德兰港降雨量为70多年来最大。

受降雨影响，Fortescue Metals Group 已经将2012-2013产量预测下修200万吨。

力拓将于7月16日公布季度产量数据，必和必拓将于7月17日公布产量数据。

力拓营收中有约三分之二来自铁矿石，而必和必拓的比例约为40%。

连同合资企业在内，力拓可能被迫调降2.65亿吨的2013年产量目标，除非公司有信心未来两季度能够弥补减少吨数。

RBC Capital Markets预计力拓6月当季铁矿石产量可能较前季升9%，至5,270万吨。

这样的话，力拓将蝉联澳洲最大铁矿石生产商地位，紧随其后的必和必拓同期季度产量料增长8%至4,300万吨。

力拓铁矿石部门正在等待董事会今年稍后批准支出数十亿美元来扩大生产能力，到2015年实现3.6亿吨年产能。2012年该公司产量为2.53亿吨。

若缩减铁矿石业务扩张计划，将有助减轻可能因中国需求降温而面临的供应过剩。中国铁矿石6月进口降至四个月低位。