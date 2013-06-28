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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 28日 星期五 10:01 BJT

陆克文重新出任澳大利亚总理

陆克文周四宣誓就任澳大利亚总理，此前一日击败吉拉德重夺工党党首地位。但三个月后澳大利亚将举行联邦议会选举，民调显示执政党工党的支持率低迷。同日鲍文(Chris Bowen)宣誓就任国库部长，阿尔巴尼斯(Anthony Albanese)宣誓就任副总理。路透
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