调查显示陆克文领导的工党在澳大利亚选举中将大败

路透堪培拉8月19日 - 周一的调查显示，澳大利亚工党料在9月的选举中大败，陆克文的大胆冒险正在失败。

澳大利亚报纸公布的调查显示，反对派领导人Tony Abbott所在的保守派联盟与陆克文所在的工党支持率分别为54%和46%，保守派联盟的支持率在两周的时间里上升了两个百分点。选举宣传活动历时五周，进程已经过半。

陆克文6月取代吉拉德成为工党领袖，因吉拉德领导的政府在民调中支持率长期下降。

调查显示，陆克文本人及其所在的工党受欢迎率都大幅下降。

陆克文发布新的竞选广告，指责保守派提出的减支计划有将澳大利亚拖入衰退的风险，对他不满的选民比例上升至记录高位54%。

调查暗示，9月7日的选举中，工党的得票率将下降四个百分点，而保守派将获得下院150个席位中的89个席位左右，工党将失去约14个席位。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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