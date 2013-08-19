民调显示陆克文领导的工党在澳洲选举中将大败

(本文由路透中文网编译提供)

路透堪培拉8月19日 - 澳洲9月将举行国会改选，周一公布的民意调查显示，总理陆克文(Kevin Rudd)领导的工党可能大败。

澳洲报纸公布的调查显示，反对派领导人艾保德(Tony Abbott)所在的保守派联盟与陆克文所在工党的支持率分别为54%和46%，保守派联盟的支持率在两周的时间里上升了两个百分点。选举宣传活动历时五周，进程已经过半。

陆克文6月取代吉拉德成为工党领袖，因吉拉德政府的民意支持率节节下降。

调查显示，陆克文本人及工党的支持率都大幅下降。

陆克文发布新的竞选广告，指责保守派提出的减支计划将使澳洲经济面临衰退风险，对他不满的选民比例上升至记录高位54%。

调查暗示，9月7日的选举中，工党的得票率将下降四个百分点，而保守派将获得下院150个席位中的89席左右，工党将失去约14席。（完）