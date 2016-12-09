澳洲当局批准S. Kidman出售给澳洲女首富及上海中房置业

路透悉尼12月9日 - 澳洲财长莫里森(Scott Morrison)周五批准S. Kidman & Co出售给澳洲女首富Gina Rinehart牵头的财团，交易金额为3.865亿澳元(2.88亿美元)。S. Kidman是澳洲持有土地面积最大的民间企业。

Rinehart及其占少数持股的合作方--中国上海中房置业股份有限公司现在将完成对S. Kidman的收购。S. Kidman是一家农牧业公司，所拥有的土地面积相当于韩国大小。(完)