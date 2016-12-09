澳洲当局批准S. Kidman出售给澳洲女首富及上海中房置业

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透悉尼12月9日 - 澳洲财长莫里森(Scott Morrison)周五批准S. Kidman & Co出售给澳洲女首富Gina Rinehart牵头的财团，交易金额为3.865亿澳元(2.88亿美元)。S. Kidman是澳洲持有土地面积最大的民间企业。
Rinehart及其占少数持股的合作方--中国上海中房置业股份有限公司现在将完成对S. Kidman的收购。S. Kidman是一家农牧业公司，所拥有的土地面积相当于韩国大小。(完)
(编译 王琛；审校 郑茵)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。