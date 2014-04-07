澳洲官员称探测到与马航失联飞机黑匣子相一致的讯号

路透悉尼4月7日 -澳洲官员周一表示，一艘澳洲搜救船只携带的黑匣子探测器发现了与马航失联飞机飞行记录仪特征相一致的信号。

“显然，这是目前最有希望的线索。”澳洲搜寻工作协调负责人AngusHouston在珀斯对记者说。他表示在澳洲海岸的西北方向探测到两组信号。

Huoston称，要确认这些信号是否来自马航失联飞机，需要花费数日的时间。（完）

(编译 高琦 审校 郑茵)

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