澳洲官员称探测到与马航失联飞机黑匣子相一致的讯号

土耳其总统埃尔多安宣布扩权公投胜利 反对派要求重新计票
路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透悉尼4月7日 -澳洲官员周一表示，一艘澳洲搜救船只携带的黑匣子探测器发现了与马航失联飞机飞行记录仪特征相一致的信号。
“显然，这是目前最有希望的线索。”澳洲搜寻工作协调负责人AngusHouston在珀斯对记者说。他表示在澳洲海岸的西北方向探测到两组信号。
Huoston称，要确认这些信号是否来自马航失联飞机，需要花费数日的时间。（完）
(编译 高琦 审校 郑茵)
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路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。
朝鲜半岛紧张态势已加剧。对于无视中国警告继续试射导弹的朝鲜领导人金正恩，美国总统特朗普发出了强硬措辞。朝鲜周日试射导弹失败。