澳洲社会：部分人质跑出悉尼受劫持咖啡馆--电视实况转播

路透悉尼12月15日 - 根据澳洲电视台Channel 7播放的实况视频片段显示，数名人质跑出悉尼的Lindt咖啡馆。

视频显示，随着警方逼近咖啡馆门口，一小群人离开咖啡馆，其中一人穿着Lindt咖啡馆的围裙。

警方称，一名持枪歹徒在咖啡馆内劫持了人数不明的人质，当地电视台播放的视频显示，一些人质被逼迫举着一面黑旗，窗户上写着白色阿拉伯文。(完)