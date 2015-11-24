澳总理呼吁与东南亚国家更多共享情报 以防范巴黎式袭击

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透悉尼11月24日（记者 Matt Siegel） - 澳大利亚总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）周二呼吁与东南亚国家更多地共享情报以阻止巴黎式的袭击，同时下令让本国执法部门官员测试应对大规模伤亡性袭击的准备情况。
美国周一发布全球旅行警告，称来自世界各地区武装组织的“恐怖威胁增加”。近期法国巴黎和马里首都巴马科先后发生致命的恐怖袭击。
特恩布尔在议会发表关于国家安全的讲话，呼吁与本国民众喜欢前往旅行的印尼、马来西亚、新加坡等东南亚国家的领导人更多地共享情报。
“从澳大利亚的角度看，我们认为很可能存在这样的风险，即该地区恐怖组织可能受安卡拉、贝鲁特、巴马科及巴黎等袭击事件鼓动，我们还注意到每年有数十万澳大利亚人前往东南亚国家旅行。”他说道。
特恩布尔周二下令让执法部门官员测试他们应对大规模伤亡性袭击的准备情况。
作为美国领导的多国联盟的一份子，澳大利亚在对“伊斯兰国”实施空袭。他们的空袭行动引发了报复性袭击的威胁。
尽管有一些政客呼吁向叙利亚派兵，但特恩布尔重申，澳大利亚没有调整打击“伊斯兰国”军事策略的计划。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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