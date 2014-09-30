澳洲警方周二突袭几处住宅 并起诉一男子资助恐怖组织罪

路透悉尼9月30日(记者 Lincoln Feast) - 澳大利亚警方周二发起打击极端伊斯兰分子行动，在墨尔本突袭了几处住宅，起诉一名男子资助恐怖组织。当局认为这些极端伊斯兰分子支持中东的武装分子或计划在澳大利亚发起袭击。

此次行动是根据美国联邦调查局的情报而行，规模比本月早些时候的突袭要小得多。

澳大利亚警方表示，他们将指控一名周二被捕的23岁男子，因其通过一家知名但被禁的恐怖组织向一名美国公民资助了大约1.2万澳元(1.05万美元)。

澳大利亚联邦警察助理局长高根(Neil Gaughan)对记者表示：“实际上，他资助某人从美国前往叙利亚，且我们断定，此人目前正在叙利亚作战。”

上周，澳大利亚反恐警察在墨尔本击毙了一位名叫Abdul Numan Haider的18岁男子，因其用刀袭击警察。

澳洲警方表示，周二的突袭与此事无关，且并无迹象显示会发生进一步的袭击。

澳大利亚对在海外参与武装团体作战的公民数量颇感忧虑，包括今年7月在巴格达造成3人死亡的一名自杀式袭击者，以及在社交媒体视频中出现的两名拿着被斩首叙利亚士兵首级的男子，据信为澳大利亚人。

澳大利亚总理阿博特表示，至少有150名澳大利亚人在中东地区，或者是与“伊斯兰国”或其他武装团体共同作战，或者是支持这些团体。他说这一数字最近几个月有所增加。

澳洲当局认为，其中至少有20人已经返回澳大利亚，形成安全风险，且大约有60人护照已经被取消。

澳大利亚国家安全局本月首次将威胁等级提高至“高级”。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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