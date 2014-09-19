澳洲展开反恐行动 称加强议会大楼安保

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼9月19日 - 澳洲总理阿博特周五称，情报显示激进分子计划袭击澳洲政界人士以及政府办公场所。周四澳洲出动数百警员，开展了大规模反恐行动。

阿博特表示，他已下令加强堪培拉议会大楼的安全警戒。

有超过800名警察参与了周四在悉尼和布里斯班的反恐行动，当局称行动挫败了与“伊斯兰国”有关联的激进分子试图随机对一名路人实施斩首的阴谋。当局称行动中逮捕了15人。

澳洲约有50万穆斯林，其中约一半居住在悉尼，主要居住在西郊，该地区是此次警方突袭的重点。

周四晚数百人举行示威活动，抗议警方在悉尼穆斯林聚居地区实施突袭，并指责该国针对极端分子的新安全法歧视穆斯林。

阿博特接受澳大利亚电视台“9频道”采访时说：“他们喋喋不休地说要袭击政府人员目标。这点毫无疑问。”

“正因为此，我们正加强堪培拉议会大楼的安保，我们正让澳洲联邦警察局不仅负责议会大楼的外部安保，还包括内部安保。”

澳洲官员称，在海外与激进团体并肩作战后归来的澳洲人构成了严峻威胁。

澳洲官员称，该国有最多160人或是曾加入中东战事，或是积极支持中东战事。据信其中至少有20人回到了澳洲，对国家安全构成风险。上周澳洲首次将恐怖威胁级别从“中级”上调至“高级”。（完）