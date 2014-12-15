修正-悉尼一咖啡馆有人质被劫持 现场可见伊斯兰旗帜

(更正内文倒数第三段中错别字，“月两百人”应为“约两百人”)

路透悉尼12月15日 - 澳大利亚当地电视台周一报道称，有人质被控制在悉尼市中心一家咖啡馆内，透过窗户可看到黑色的旗帜，上面有白色的阿拉伯文字。这令人担心事件可能与伊斯兰激进分子有关。

澳大利亚总理阿博特称其正为此召集内阁国家安全委员会会议。

澳大利亚支持美国对叙利亚和伊拉克境内“伊斯兰国”武装的打击行动，该国高度警惕穆斯林激进分子或从中东战场归来的本国人。

全副武装的警察包围了Lindt咖啡馆，该咖啡馆位于澳洲央行所在的马丁广场(Martin Place)，这里还有数家商业银行，离新南威尔士州议会也很近。

电视现场直播画面显示，咖啡馆内有顾客举着手靠窗户站着。透过窗户可看到一面黑白旗帜，看起来与“伊斯兰国”的旗帜相似。

新南威尔士警方在Twitter发帖称：“警方正在马丁广场执行行动，建议人们避开该区域。”

路透目击证人称，有约两百人被拦在警戒线外，现场有消防人员。

澳洲央行称已将员工锁在大楼内，员工均安全无虞。

当地媒体称，附近的悉尼歌剧院发现可疑包裹后已进行疏散。歌剧院一位工作人员称她仍在歌剧院内，但拒绝进一步置评。警方称仍在努力确认情况。(完)