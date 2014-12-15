更新版1-澳洲社会：悉尼发生人质劫持事件，担心是圣战组织所为

(新增更多细节；本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼12月15日 - 澳大利亚警方周一封锁了悉尼市中心区域，之前一名枪手闯入这里的一家咖啡馆，劫持店内人员并迫使他们举起一面伊斯兰旗帜。人们担心这是一起圣战组织发起的攻击。

警方表示，他们了解到一名武装分子卷入了这起事件，但也可能有更多攻击者存在。这家名为Lindt的咖啡馆位于悉尼金融区的中心地带。

警察封锁了咖啡馆周围几个街区，谈判人员则在努力化解澳大利亚数十年来最严重的一起安全事件。狙击手和特警人员部署在咖啡馆周围，警方的直升机在头顶盘旋。

自从上午劫持事件发生以来，已经有至少五名人质获释或逃出，惊恐的店员和顾客跑向武装警察。警方称，尚不清楚店内还有多少名人质，但不是稍早报导所称的多达30-40人。

澳大利亚总理阿博特称，有迹象表明上述劫持事件存在政治动机。他之前曾警告称，武装分子可能对澳大利亚目标发动攻击。

“这是一起非常令人不安的事件，我能够理解澳大利亚人民的不安和焦虑，”他在堪培拉对记者说道。他并未提及有关这起劫持事件的任何信息。

澳大利亚正在与美国一道对占据叙利亚和伊拉克的“伊斯兰国”武装实施打击。该国对从中东战场归来的本国穆斯林激进分子或发动袭击保持高度警惕。

新南威尔士州警方负责人Andrew Scipione告诉记者，“我们倾向于认为这与恐怖事件有关。”

这家咖啡馆对面是一家商业电视工作室，稍早的电视画面显示，咖啡馆内有顾客举着手靠窗户站着。透过窗户可看到一面黑白旗帜，看起来与“伊斯兰国”的旗帜相似。

劫持事件发生后，警方疏散了周边建筑内的人员。

澳洲央行表示，在楼内的工作人员都很安全。

根据美国驻澳大使馆的发言人的消息，咖啡馆附近美国驻澳领事馆和悉尼歌剧院都已进行了人员疏散。（完）