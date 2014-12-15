《焦点》悉尼咖啡馆劫持人质事件结束，共造成三人死亡

标题新闻：德银因英软退欧前景，将英镑预估从今年底降至1.06美元上调至明年最多降至1.14美元
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全球各国领导人对澳洲人质事件表达了关切。
在现场的路透目击者表示，突击后有数名伤者被担架抬出，医护人员对至少一个人实施抢救措施。
电视画面显示，劫持人质者似乎持有枪管锯短了的霰弹枪。
当地媒体报导，Monis于2012年被认定有罪，因向在阿富汗殉职的澳洲军人家庭发恐吓信。他将此举作为对澳洲参与阿富汗冲突的抗议。
他还因性侵面临逾40项指控。
美国一位安全官员表示，澳洲已经告诉美国政府，目前没有迹象显示枪手与已知的恐怖组织有关。
安全专家表示，很难防止单独行动的人发动的袭击。(完)
(编译 李爽/郑茵/杜明霞；审校 张涛/李春喜)
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全美不动产协会(NAR)周五公布，美国3月成屋销售增长4.4%，年率触及逾十年最高571万户。 接受路透访查的分析师 预估3月成屋销售增长2.5%，年率为560万户。2月成屋销售年率小幅下修至547万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)