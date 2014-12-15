《焦点》悉尼咖啡馆劫持人质事件结束，共造成三人死亡

全球各国领导人对澳洲人质事件表达了关切。

在现场的路透目击者表示，突击后有数名伤者被担架抬出，医护人员对至少一个人实施抢救措施。

电视画面显示，劫持人质者似乎持有枪管锯短了的霰弹枪。

当地媒体报导，Monis于2012年被认定有罪，因向在阿富汗殉职的澳洲军人家庭发恐吓信。他将此举作为对澳洲参与阿富汗冲突的抗议。

他还因性侵面临逾40项指控。

美国一位安全官员表示，澳洲已经告诉美国政府，目前没有迹象显示枪手与已知的恐怖组织有关。

安全专家表示，很难防止单独行动的人发动的袭击。(完)